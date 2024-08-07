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Общество

11 проб псковской продукции с несоответствием качеству безопасности выявили с начала года

Только в 11 пробах псковской продукции несоответствие качеству безопасности выявили специалисты Россельхознадзора с начала года. Об этом рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

Галина Леонова. Фото: ПАИ

«Тотального контроля нет, не было и быть не может, потому что объёмы производства колоссальны. Это всегда выборочные инструменты. В первую очередь это касается тех же предприятий-экспортёров, предприятий, которые включены в реестр поставщиков стран Евразийского экономического союза, поскольку на них возложены эти обязательства нормативными документами ЕАЭС. Они обязаны подтверждать безопасность своей продукции лабораторными исследованиями», – пояснила она.

Есть ряд хозяйствующих субъектов, которые пишут заявления с просьбой провести исследования их продукции, уточнила гостья эфира. «Они относятся к этому ответственно и считают, что подобные лабораторные исследования являются лучшим гарантом того, что продукция безопасна. Мы такую практику одобряем», – подчеркнула эксперт.

В целом осуществляется выборочный контроль, уточнила Галина Леонова. «Это и пищевая продукция в рамках плана мониторинга, и биоматериал, который получен от животных, которые производят сырьевую базу», – пояснила она.

Всего же за 2024 год было отобрано 113 проб пищевой продукции, произведённой в Псковской области. Только 11 из них не соответствовали показателям качества безопасности, заключила эксперт.

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