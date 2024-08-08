Шопинг или медитация: как псковичи проводят обед в офисе

09:00, 08 августа 2024, ПАИ

Как офисные сотрудники из Пскова проводят свой обеденный перерыв, выяснили аналитики. Об этом сообщает SuperJob.

Каждый пятый пскович не успевает отвлечься от своей работы и трудится во время обеда. 7 из 10 всё-таки это сделать могут.

Кроме приёма пищи, псковичи во время обеда занимаются и другими делами. Например, 28% сидят в гаджетах, 32% гуляют, 19% идут в магазин, 10% делают разминку, 9% медитируют или дремлют, 7% читают, 5% смотрят сериалы.

Женщины во время обеда предпочитают шопинг или прогулки, а мужчины – разминку или компьютерные игры.