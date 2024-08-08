Существуют ли композиции для редких этнических инструментов, рассказала псковский музыкант

16:14, 08 августа 2024, ПАИ

Существуют ли композиции для редких этнических инструментов, рассказала композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

«Конечно есть, рамочный барабан может быть в виде бендира или тара – это классические инструменты и для них есть классические композиции. Которые, например, играются с оркестром», – отметила гостья студии.

Эти композиции часто сопровождаются песней, уточнила Мария Анисимова. «В традиции этнических инструментов есть свои песни на турецком, болгарском, иврите», – пояснила она.