Существуют ли композиции для редких этнических инструментов, рассказала псковский музыкант
Существуют ли композиции для редких этнических инструментов, рассказала композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.
«Конечно есть, рамочный барабан может быть в виде бендира или тара – это классические инструменты и для них есть классические композиции. Которые, например, играются с оркестром», – отметила гостья студии.
Эти композиции часто сопровождаются песней, уточнила Мария Анисимова. «В традиции этнических инструментов есть свои песни на турецком, болгарском, иврите», – пояснила она.
Существуют ли композиции для редких этнических инструментов, рассказала псковский музыкант
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