Что самое главное в занятиях музыкой, объяснила псковский композитор

16:48, 08 августа 2024, ПАИ

Что самое главное в занятиях музыкой, объяснила композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

«В начале занятий музыкой уровень может быть любой. Главное – желание, это основное, потому что иногда родители приводят детей, а ребёнок будто бы и не хочет. Тогда дело не пойдёт», – отметила гостья студии.

По её словам, мотивация очень важна и когда взрослый человек приходит с мечтой, упорством, намерением, то всё обязательно получится. «Кто-то даже просыпается в шесть утра и играет до работы», – добавила Мария Анисимова.