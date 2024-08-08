Что самое главное в занятиях музыкой, объяснила псковский композитор
Что самое главное в занятиях музыкой, объяснила композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.
«В начале занятий музыкой уровень может быть любой. Главное – желание, это основное, потому что иногда родители приводят детей, а ребёнок будто бы и не хочет. Тогда дело не пойдёт», – отметила гостья студии.
По её словам, мотивация очень важна и когда взрослый человек приходит с мечтой, упорством, намерением, то всё обязательно получится. «Кто-то даже просыпается в шесть утра и играет до работы», – добавила Мария Анисимова.
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