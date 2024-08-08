Об отношении к музыкальным конкурсам рассказала псковский композитор
Об отношении к музыкальным конкурсам рассказала композитор, музыкант, играющая на редких этнических инструментах (джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах), Мария Анисимова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.
«Я отношусь к музыкальным конкурсам не очень, так как это больше травмируют, чем помогает. Хотя в детстве много в конкурсах участвовала, до сих пор у мамы лежат дипломы», – отметила гостья студии.
Мария Анисимова поделилась, что в последний раз участвовала в музыкальном конкурсе семь лет назад. «Мы ездили в Санкт-Петербург с ученицей и взяли лауреатство с двумя рамочными барабанами. Но после этого я зареклась не участвовать и не посылать на конкурсы учеников. Я кардинально пересмотрела взгляд на творчество, музыку, творческий процесс. Вы творец, а вас оценивают. Это вообще несовместимые вещи», – подчеркнула она.
«Это всегда субъективно, никто не знает в каком настроении жюри и сам участник», – подчеркнула композитор.
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