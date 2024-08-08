Грибной рекорд: почти пять тысяч боровиков за один поход удалось собрать в лесу Псковской области

22:52, 08 августа 2024, ПАИ

4 876 боровиков удалось собрать любительнице тихой охоты на Гдовке. Фотографией «урожая» Татьяна Мочалова поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«У меня сегодня рекорд – 4 876 боровичков. И это только начало. Гдовка любимая», – подписала снимки автор.



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова



Фото: Татьяна Мочалова







«Круто, но думала, что только рыбаки ловят на счёт рыбу, оказывается, и грибники тоже! Я бы уже на 50 сбилась со счёту», – шутят подписчики сообщества в комментариях.

«Если на каждый гриб по 20 секунд, то нужно 26 часов. Сколько человек собирало?» – задались вопросом грибники, но Татьяна Мочалова пояснила, что грибы собирала вместе с мамой.

«Нарост шикарный, на одном месте можно штук 50 взять. Нам сегодня повезло», – отметила она.