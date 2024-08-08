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Общество

Грибной рекорд: почти пять тысяч боровиков за один поход удалось собрать в лесу Псковской области

4 876 боровиков удалось собрать любительнице тихой охоты на Гдовке. Фотографией «урожая» Татьяна Мочалова поделилась в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Татьяна Мочалова

«У меня сегодня рекорд – 4 876 боровичков. И это только начало. Гдовка любимая», – подписала снимки автор.

  • Грибной урожай Гдовского района
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Грибной урожай Гдовского района
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Грибной урожай Гдовского района
    Фото: Татьяна Мочалова
  • Грибной урожай Гдовского района
    Фото: Татьяна Мочалова

«Круто, но думала, что только рыбаки ловят на счёт рыбу, оказывается, и грибники тоже! Я бы уже на 50 сбилась со счёту», – шутят подписчики сообщества в комментариях.

«Если на каждый гриб по 20 секунд, то нужно 26 часов. Сколько человек собирало?» – задались вопросом грибники, но Татьяна Мочалова пояснила, что грибы собирала вместе с мамой.

«Нарост шикарный, на одном месте можно штук 50 взять. Нам сегодня повезло», – отметила она.

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