В Новосокольническом районе поисковики поднимают фрагменты советского самолёта
В Новосокольническом районе Псковской области поднимают фрагменты советского самолета. Об этом сообщается в телеграм-канале ПО ВППОО «След «Пантеры».
Части самолёта извлекают из озера Максимовец группа водолазов Аварийно-спасательной службы Твери, поисковики «Следа «Пантеры» и поискового отряда «Поиск». Работы проводятся с 1 августа.
Уточняется, что самолёт потерпел крушение в годы Великой Отечественной войны.
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