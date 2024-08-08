В Новосокольническом районе поисковики поднимают фрагменты советского самолёта

22:46, 08 августа 2024, ПАИ

В Новосокольническом районе Псковской области поднимают фрагменты советского самолета. Об этом сообщается в телеграм-канале ПО ВППОО «След «Пантеры».

Части самолёта извлекают из озера Максимовец группа водолазов Аварийно-спасательной службы Твери, поисковики «Следа «Пантеры» и поискового отряда «Поиск». Работы проводятся с 1 августа.

Уточняется, что самолёт потерпел крушение в годы Великой Отечественной войны.