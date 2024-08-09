Названа официальная причина срыва вечернего рейса Москва – Псков

11:16, 09 августа 2024, ПАИ

Названа официальная версия срыва вылета вечернего авиарейса Москва – Псков 8 августа: погодные условия. Авиакомпания «Азимут» отменила рейс А 4 7035/7036 из-за метеоусловий в аэропорту назначения, туман с 23.00 до 06.00, сообщил корреспонденту ПАИ заявленную перевозчиком причину невылета рейса источник в правительстве Псковской области.

Один из пассажиров этого рейса на своей странице в ВК накануне написал, что «после нескольких переносов и неизменных извинений, в 22 [часа 8 августа. – ПАИ], повезли к самолёту, рассадили, продержали час и квс [командир воздушного судна. – ПАИ] объявил, что буксировщик повредил стойку шасси и лететь невозможно».

По информации ПАИ, к авиаперевозчику пока ни разу не применялись штрафные санкции, так как заявленные причины невылетов являлись уважительными и объективными.