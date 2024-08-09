И. о. главврача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева станет гостьей программы «Анамнез»

13:29, 09 августа 2024, ПАИ

Исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева станет гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа, в 14:00.

Как себя обезопасить, чтобы не отравиться сезонными фруктами и ягодами, какие правила нужно соблюдать? В каких случаях больного госпитализируют? Какая сейчас ситуация с ОРВИ и ковидом и когда ожидается их подъём?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».