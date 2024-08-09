Самую нерабочую схему для лечения отравления назвала псковский врач

14:40, 09 августа 2024, ПАИ

Самую нерабочую схему для лечения отравления назвала исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.

«Среди народа бытует мнение, что все отравления лечатся активированным углём. А если уголь не помог, то лоперамидом. Эта схема абсолютно нерабочая, которая приводит к тяжёлым последствиям для организма. Хотелось бы, чтобы такую практику люди прекращали», – отметила Екатерина Астафьева.

По словам специалиста, диарея и рвота – защитные реакции организма на отравление. «Когда люди начинают принимать сразу лоперамид, то они просто останавливают процесс детоксикации. Соответственно, все токсины, которые в организм попали, остаются в организме и приводят к повреждению печени, почек и нарушению слизистой, которую потом очень тяжело восстановить», – подчеркнула гостья студии.

Существует достаточно много препаратов, которые можно принять до обращения к врачу, уточнила она. «Есть абсорбенты на основе активированного угля и более новых молекул. Исключаем лоперамид и всё то, что подавляет рвотный рефлекс и диарею, и пьём много жидкости», – заключила Екатерина Астафьева.