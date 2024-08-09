Никакого молока и сухари: как восстановиться после отравления

17:16, 09 августа 2024, ПАИ

Как правильно восстановиться после отравления и кишечных инфекций, рассказала исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.

«Есть нерабочая схема, когда считают, что надо всё нейтрализовать молоком. Абсолютно процесс выхода из состояния отравления и кишечных инфекций – это обязательно диета», – отметила врач.

При этом диета начинается с постепенного введения продуктов в небольшом количестве. «Исключаются тяжёлые продукты, жирное, фастфуд, острое, копчёное, перчёное и молочные продукты. Молоко в этом случае будет как раз таки вредом для организма. Но в принципе не запрещено уже переработанное молоко, в частности кефир, но главное – низкопроцентный. То же самое с йогуртами и творогом, если без них прям никак. А сырые овощи вводятся уже в последнюю очередь», – подчеркнула Екатерина Астафьева.

Начинать диету можно с сушёного хлеба без добавок и сахара. Есть нужно пять–шесть раз в день маленькими порциями, добавила врач.