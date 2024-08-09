Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют в Пскове в начале сентября

16:26, 09 августа 2024, ПАИ

Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют специалисты в первые две недели сентября. Об этом рассказала исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.

«В первые две недели сентября мы готовимся к очередному подъёму ОРВИ, потому что сформируются детские коллективы. Они будут обмениваться инфекцией, а потом принесут её домой. Вот поэтому в ближайшую неделю уже будет поступать вакцина от гриппа», – отметила врач.

При этом грипп на данный момент не фиксируется среди больных, добавила она. «Сейчас самое время начать вакцинироваться. У всех, кто откладывал это решение, есть время подумать и взвесить все за и против, попробовать в этом году вакцинироваться и сравнить своё самочувствие и состояние с предыдущими годами и оценить все плюсы вакцинации», – обратила внимание Екатерина Астафьева.