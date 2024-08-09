Приём сбора просроченных лекарств планируют организовать в псковской поликлинике

17:42, 09 августа 2024, ПАИ

Приём сбора просроченных лекарств планируют организовать в Псковской городской поликлинике, сообщила исполняющая обязанности главного врача медучреждения Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа.

«Сейчас мы, конечно, планируем на базе поликлиник организовать сбор просроченных лекарств. Я надеюсь, что в ближайшее время это получится сделать. У меня даже знакомые недавно спрашивали, куда можно выбросить таблетки. Надо знать, что просто выбрасывать в мусорку их небезопасно», – сказала она.

Выбрасывать лекарства в мусорку нельзя из-за того, что в них есть действующее вещество, которое может навредить, обратила внимание врач. «Плюс всегда есть хотя бы маленькая вероятность, что их кто-то употребит», – заключила Екатерина Астафьева.