Посвящённый Дню физкультурника турнир по пляжному волейболу проходит в Пскове
Турнир по пляжному волейболу в смешанном разряде, посвящённый Дню физкультурника, проходит на городском пляже в Пскове сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Соревнования начались с группового этапа, игры в котором идут до 21 очка с балансом. В дальнейшем команды продолжат борьбу за награды в категориях «Хард» и «Лайт». Судейство на турнире обеспечивают участники соревнований.
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