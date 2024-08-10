Посвящённый Дню физкультурника турнир по пляжному волейболу проходит в Пскове

12:47, 10 августа 2024, ПАИ

Турнир по пляжному волейболу в смешанном разряде, посвящённый Дню физкультурника, проходит на городском пляже в Пскове сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ











Соревнования начались с группового этапа, игры в котором идут до 21 очка с балансом. В дальнейшем команды продолжат борьбу за награды в категориях «Хард» и «Лайт». Судейство на турнире обеспечивают участники соревнований.

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