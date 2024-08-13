Виталий Рахманов стал гостем программы «Оглавление»

14:06, 13 августа 2024, ПАИ

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 августа.

В частности, в эфире обсуждают вопросы о нейросети «Госджипити», которая призвана упростить общение чиновников с населением, развитие мобильной связи в Псковской области, мощности базовых станций в регионе, импортозамещении в «цифре», проникновении «Госуслуг» в жизнь людей, внедрении новых сервисов, безопасности российских систем и многое другое.