Виталий Рахманов стал гостем программы «Оглавление»
Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов стал гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 августа.
В частности, в эфире обсуждают вопросы о нейросети «Госджипити», которая призвана упростить общение чиновников с населением, развитие мобильной связи в Псковской области, мощности базовых станций в регионе, импортозамещении в «цифре», проникновении «Госуслуг» в жизнь людей, внедрении новых сервисов, безопасности российских систем и многое другое.
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