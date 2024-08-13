«Госджипити» запустят в правительстве Псковской области в к сентябрю
Систему с искусственным интеллектом «Госджипити» запустят в правительстве Псковской области в августе–сентябре, сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Раз проект под рабочим названием «Госджипити» выстрелил в медиасфере после моего интервью, значит, мы выбрали правильное направление, – отметил Рахманов. –Система с использованием технологий искусственного интеллекта призвана упростить жизнь госслужащих, которые смогут обратиться к накопленному объёму оцифрованной информации.
Тестирование системы начнётся с комитета по соцзащите. Её встроят в систему электронного документооборота.
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