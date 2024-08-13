Границу Псковской области и Эстонии покроют российской сотовой связью
В Печорском районе появится базовая станция с оборудованием для связи по стандарту LTE 450, сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Её радиус будет порядка 20 километров, таким образом, мы закроем всё приграничье. Это позволит обеспечить связью хутора и непосредственно территорию российско-эстонской границы», – отметил Виталий Рахманов.
Оборудование для 3G поможет обеспечить интернетом деревни Псковской области. Рахаманов уточнил, что речь об оборудовании, которое сняли с базовых станций в регионе и заменили на то, что обеспечивает связь по стандарту LTE.
«Мы попросили коллег из сотовых компаний оставить его в регионе, чтобы с его помощью обеспечить интернетом отдалённые деревни. Скорость будет небольшая, но до 10 мегабит более чем достаточно для учёбы или работы», – уверен Виталий Рахманов.
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