Границу Псковской области и Эстонии покроют российской сотовой связью

14:27, 13 августа 2024, ПАИ

В Печорском районе появится базовая станция с оборудованием для связи по стандарту LTE 450, сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Её радиус будет порядка 20 километров, таким образом, мы закроем всё приграничье. Это позволит обеспечить связью хутора и непосредственно территорию российско-эстонской границы», – отметил Виталий Рахманов.

Оборудование для 3G поможет обеспечить интернетом деревни Псковской области. Рахаманов уточнил, что речь об оборудовании, которое сняли с базовых станций в регионе и заменили на то, что обеспечивает связь по стандарту LTE.

«Мы попросили коллег из сотовых компаний оставить его в регионе, чтобы с его помощью обеспечить интернетом отдалённые деревни. Скорость будет небольшая, но до 10 мегабит более чем достаточно для учёбы или работы», – уверен Виталий Рахманов.