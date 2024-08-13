Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Границу Псковской области и Эстонии покроют российской сотовой связью

В Печорском районе появится базовая станция с оборудованием для связи по стандарту LTE 450, сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Её радиус будет порядка 20 километров, таким образом, мы закроем всё приграничье. Это позволит обеспечить связью хутора и непосредственно территорию российско-эстонской границы», – отметил Виталий Рахманов.

Оборудование для 3G поможет обеспечить интернетом деревни Псковской области. Рахаманов уточнил, что речь об оборудовании, которое сняли с базовых станций в регионе и заменили на то, что обеспечивает связь по стандарту LTE.

«Мы попросили коллег из сотовых компаний оставить его в регионе, чтобы с его помощью обеспечить интернетом отдалённые деревни. Скорость будет небольшая, но до 10 мегабит более чем достаточно для учёбы или работы», – уверен Виталий Рахманов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 августа 2024

Дополнительные строительные бригады привлечены для реализации программы социальной газификации в Псковской области
13 августа 2024

Эксперты из Петербурга провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
13 августа 2024

Сертификатом на обследование в псковской больнице воспользовался победитель конкурса на выставке-форуме «Россия»
13 августа 2024

В приёмном отделении Псковской инфекционной больницы работает новый врач с 28-летним опытом медицинской практики
13 августа 2024

На территории Псковского района продолжаются комплексные кадастровые работы
13 августа 2024

Дипломом участника межведомственного шахматного матча награждён ветеран УИС Псковской области
13 августа 2024

Псковская делегация стала участником программы повышения квалификации в Артеке
13 августа 2024

Псковичи собрали помощь жителям Курской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...