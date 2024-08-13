Федеральные трассы в Псковской области покроют мобильной связью и интернетом в течение пяти лет
Федеральные трассы в Псковской области покроют мобильной связью и интернетом в течение пяти лет, сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Он также добавил, что регион стал пилотным по работе в этом направлении. «В частности, уже в этом году две базовые станции появятся у трассы М9 в районе Идрицы», – уточнил Рахманов.
По статистике, лишь 40% федеральных трасс в России обеспечены связью на всём протяжении. На остальных имеются «мёртвые зоны». В этих зонах водитель не имеет возможности ни позвонить, ни определить свою геолокацию с помощью интернета. При этом о покрытии связью и интернетом железных дорог региона речи пока не идёт.
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