Федеральные трассы в Псковской области покроют мобильной связью и интернетом в течение пяти лет

14:38, 13 августа 2024, ПАИ

Федеральные трассы в Псковской области покроют мобильной связью и интернетом в течение пяти лет, сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он также добавил, что регион стал пилотным по работе в этом направлении. «В частности, уже в этом году две базовые станции появятся у трассы М9 в районе Идрицы», – уточнил Рахманов.

По статистике, лишь 40% федеральных трасс в России обеспечены связью на всём протяжении. На остальных имеются «мёртвые зоны». В этих зонах водитель не имеет возможности ни позвонить, ни определить свою геолокацию с помощью интернета. При этом о покрытии связью и интернетом железных дорог региона речи пока не идёт.