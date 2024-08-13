Новое оборудование поступило в ветлечебницы Опочки и Пушкинских Гор

14:46, 13 августа 2024, ПАИ

Новое ветеринарное оборудование (анализаторы крови, анализаторы мочи, УЗИ-аппараты) поступило в станцию по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2024-2025 годы», сообщили ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области.

Сейчас проводится настройка работы оборудования, которое установят в ветлечебницах, расположенных в Опочке и Пушкинских Горах. После прохождения профильного обучения на УЗИ-аппаратах ветврачи смогут проводить высокоточную и качественную ультразвуковую диагностику домашним животным.