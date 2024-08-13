В 46% случаев псковичи предпочитают пользоваться госуслугами в электронном формате

14:46, 13 августа 2024, ПАИ

В 46% случаев псковичи предпочитают пользоваться госуслугами в электронном формате, рассказал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Псковичи имеют 300 тысяч подтверждённых аккаунтов на портале «Госуслуги». За последние полгода жители региона стали на 34% чаще обращаться к госуслугам именно в электронном формате. При этом 46% от всех госуслуг «употребляются» именно в электронном виде», – уточнил Виталий Рахманов.

Он также добавил, что в Псковской области в электронный формат переведены 96 государственных услуг.