В 46% случаев псковичи предпочитают пользоваться госуслугами в электронном формате
В 46% случаев псковичи предпочитают пользоваться госуслугами в электронном формате, рассказал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Псковичи имеют 300 тысяч подтверждённых аккаунтов на портале «Госуслуги». За последние полгода жители региона стали на 34% чаще обращаться к госуслугам именно в электронном формате. При этом 46% от всех госуслуг «употребляются» именно в электронном виде», – уточнил Виталий Рахманов.
Он также добавил, что в Псковской области в электронный формат переведены 96 государственных услуг.
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