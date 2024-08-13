Возможности биг дата позволяют узнать, что больше всего покупают в магазинах псковичи

16:37, 13 августа 2024, ПАИ

Возможности биг дата [big data – большой объём информации] в Псковской области позволяют установить средний чек в магазинах региона и предпочтения покупателей, прокомментировал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов вопрос о том, какую неожиданную информацию он получал, используя массивы биг дата.

Эксперт привёл пример использования биг дата правительством региона. «Когда мы планируем развитие территории, в том числе установку базовой станции, мы смотрим данные биг даты, например, по концентрации абонентов мобильной связи. Вот, к примеру, есть деревня в Великолукском районе, в которой живут всего 80 человек, но на девять месяцев благодаря дачникам их становится почти полтысячи, соответственно растёт нагрузка на всю инфраструктуру. Не понимая цифр, сложно планировать развитие территорий. Вот после этого анализа в этой великолукской деревне появилась базовая станция», – пояснил Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он также добавил, что решения в том числе по размещению ФАПов принимаются с учётом анализа данных биг дата.