Два грузовика столкнулись в Пустошке

12:43, 14 августа 2024, ПАИ

Столкновение двух грузовиков произошло у дома №73 на улице Октябрьской в Пустошке, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водители от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.