33% псковичей уверены, что ТК РФ защищает права работодателя и работника в равной степени

13:01, 14 августа 2024, ПАИ

33% псковичей считают, что интересы работника и работодателя ТК РФ защищает в равной степени, следует из данных опроса SuperJob.

Каждый девятый пскович думает, что ТК РФ в основном на стороне сотрудников, 28% – на стороне работодателя. Каждый третий мужчина считает, что ТК РФ защищает права работодателя. 35% женщин уверены, что у нанимателя и работника равные права.

Опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет уверены, что законодательство защищает права работника и работодателя в равной степени, чаще тех, кто моложе или старше. А больше всего уверены в приоритете работника респонденты, которые получают от 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее псковичам рассказали, люди каких профессий дольше всех работают на одном месте.