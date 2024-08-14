Гостьей «Среды обитания» станет главный археолог Псковской области Марина Кулакова

13:54, 14 августа 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 14 августа, в 14:00 мск. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Сколько раскопок в этом году в регионе и какие интересные находки уже сделаны в этом сезоне? Ожидаются ли в обозримом будущем в Пскове и области масштабные раскопки, сопоставимые с теми, что проходили на территории ТЭЦ, улице Леона Поземского? Как складываются сегодня отношения археологов и псковских застройщиков? Работают ли на территории Псковской области археологи из других регионов? Насколько остро стоит проблема чёрных копателей? Приходят ли сегодня псковичи со своими находками к учёным? Нужен ли в Пскове отдельный музей археологии?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.