Псковские специалисты обсудили с херсонскими коллегами обеспечение деятельности мировых судей

17:40, 14 августа 2024, ПАИ

Телемост, посвящённый обмену опытом по обеспечению деятельности мировых судей, прошёл между Псковской и Херсонской областями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковскую область представили руководство и специалисты регионального комитета юстиции. Херсонскую область – представители регионального управления обеспечения деятельности мировых судей.

В рамках семинара обсудили материально-технические, финансовые и кадровые аспекты деятельности судей. Вместе с этим коллеги из Херсонской области задали вопросы о принципах формирования участков мировых судей, так как в настоящее время ведётся работа по их созданию.

Врио председателя регионального комитета юстиции Марина Чамкина также отметила, что за годы деятельности наработана серьёзная практическая база и есть готовность делиться и оказывать поддержку. По окончании семинара псковские и херсонские специалисты договорились о продолжении сотрудничества.