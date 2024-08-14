Псковские специалисты обсудили с херсонскими коллегами обеспечение деятельности мировых судей
Телемост, посвящённый обмену опытом по обеспечению деятельности мировых судей, прошёл между Псковской и Херсонской областями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Псковскую область представили руководство и специалисты регионального комитета юстиции. Херсонскую область – представители регионального управления обеспечения деятельности мировых судей.
В рамках семинара обсудили материально-технические, финансовые и кадровые аспекты деятельности судей. Вместе с этим коллеги из Херсонской области задали вопросы о принципах формирования участков мировых судей, так как в настоящее время ведётся работа по их созданию.
Врио председателя регионального комитета юстиции Марина Чамкина также отметила, что за годы деятельности наработана серьёзная практическая база и есть готовность делиться и оказывать поддержку. По окончании семинара псковские и херсонские специалисты договорились о продолжении сотрудничества.
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