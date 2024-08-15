О проблеме чёрных копателей в Пскове рассказала эксперт

17:46, 14 августа 2024, ПАИ

О случаях чёрной археологии в Пскове и проблемах, возникающих после действий незаконных копателей, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 августа.

По словам гостьи радиоэфира, многие люди, которые пользуются металлоискателем для поиска ценных вещей, не подозревают о незаконности своих действий и возможной уголовной ответственности за поиск и изъятие культурных предметов.

«В Пскове печальная практика по реакции на заявление о незаконных раскопках. Люди в интернете находят информацию о более «тихой охоте», покупают металлоискатели, выходят на поиски ценностей, а потом удивляются, что за этим стоит уголовная ответственность», – сообщила Марина Кулакова.

В Пскове на раскопе около церкви Климента на Красноармейской набережной был выявлен случай незаконного поиска культурных ценностей, рассказала директор Археологического центра Псковской области. «В одну из ночей на участок забрались чёрные копатели с металлоискателем, наделали много ямок и испортили слой и всю картину на раскопках. Мы сразу написали заявление в полицию, позже подключился застройщик, на чьём участке ведутся раскопки. За изъятие или повреждение объектов культурного наследия грозит уголовная ответственность по 243-й статье Уголовного кодекса РФ», – отметила гостья радиоэфира.

При этом есть случаи, когда поимка чёрных копателей приводила к археологическим открытиям. «Несколько лет назад сотрудники ФСБ выявили случай незаконных поисков культурных ценностей на одном из полей в Палкинском районе. Мы провели раскопки на этом участке и обнаружили следы поселения Средневековья примерно XIV-XV веков. Оказалось, что эти люди жили на месте древнего могильника середины первого тысячелетия нашей эры», – рассказала Марина Кулакова.