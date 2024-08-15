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Культура

Масштабные археологические работы в Великих Луках планируются в 2025 году

Масштабную археологическую экспедицию в Великих Луках планируют провести в 2025 году, сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 августа.

Марина Кулакова. Фото: ПАИ

В Великих Луках после Великой Отечественной войны сохранился культурный слой, который можно исследовать. Марина Кулакова обнаружила его в траншеях, которые идут по старой трассе в городе.

Ранее в Великих Луках раскопки проходили только в крепости, когда её реставрировали.

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