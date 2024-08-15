«Спасибо за все»: праздник, посвящённый Яблочному, Медовому и Ореховому Спасу прошёл в Пскове

Семейное мероприятие «Спасибо за все», посвященное Яблочному, Медовому и Ореховому Спасу прошло в Доме Постникова в Пскове сегодня, 14 августа. Гостей ждала интерактивно-фольклорная экскурсия «Обережный поясок», концерт с участием ансамблей «Скоморошина», «Брусника», «Гайтан» и «Уграда», различные площадки со всякого рода активностями, а также ярмарка с печатными пряниками, пасечный мёдом и вкусными чаями на прилавках. Подробности в фоторепортаже.