В «Михайловском» начал работу необычный волонтёрский отряд

12:35, 15 августа 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу волонтёрский отряд. К движению пушкинских доброхотов, объединяющему школьников и студентов России и ближнего зарубежья, присоединилась команда взрослых – сводный отряд молодых исследователей и преподавателей высшей школы, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В составе группы из восьми человек – инженер центра юзабилити и смешанной реальности, специалист по цифровой доступности и инклюзивным интерфейсам, преподаватель магистратуры Университета информационных технологий, механики и оптики, доцент кафедры промышленной биотехнологии Казанского национального исследовательского технологического университета, доцент Уральского федерального университета, аналитик Института международных исследований МГИМО, научный сотрудник Института физики микроструктур Российской академии наук и другие специалисты такого же класса и уровня. Многие из новой команды волонтёров имеют в своём активе опыт развития территорий, в том числе и особо охраняемых.

Отряд, который назвал себя «Волонтёрский лагерь «Пушкинский заповедник – 2024», смог приехать в музей благодаря гранту от фонда Потанина и Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство». Специалисты будут работать в «Михайловском» в течение десяти дней. Среди заданий исследовательского характера, которые они получили от сотрудников различных музейных служб, – разработка опросника для посетителей мемориальных усадеб, анализ заповедного сайта и как одно из наиболее объёмных направлений работы – разработка рекомендаций для создания экологической тропы: поиск оптимального её расположения, методические рекомендации к наполнению маршрута, проч., проч.

Кроме того, участники «…Лагеря» будут работать в усадебных садах и парках Пушкинского заповедника, как и обычный отряд школьников: по четыре часа ежедневно. Интересно, что для этого они прибыли в музей даже с собственным сельскохозяйственным инвентарём: закупили лопаты, вёдра, грабли, секаторы.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» добавили, что в текущем году о своём желании побывать в Святогорье в качестве доброхотов сообщили чуть менее двадцати отрядов из малых и больших городов России; большая часть из них уже выполнила эти летние планы.