Соревнования по стрельбе среди дружинников прошли в Стругокрасненском округе

15:01, 15 августа 2024, ПАИ

Очередное занятие членов Стругокрасненского филиала автономной некоммерческой организации «Дружина» прошло на базе одной из воинских частей сегодня, 15 августа. Об этом пишет газета «Струги».

После инструктажа, проведённого руководителем «Дружины» Анатолием Банаевым и руководителем стрельб, дружинники приступили к практическим занятиям, которые прошли в виде соревнования. Первое место занял Александр Громов, второе – Александр Кононов, на третьем оказалась Анна Антипина.

Кроме того, члены «Дружины» подробно разобрали, что делать при обнаружении беспилотников. Завершилась учёба отработкой умения задерживать преступников.

«День прошёл очень плодотворно, все хорошо потрудились и получили новые знания и навыки», – отметил Анатолий Банаев.