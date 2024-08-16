Горячий август 44-го на Тёплом озере: беспрецедентная операция Советской армии

09:30, 16 августа 2024, ПАИ

Много битв знали берега и воды Чудского озера. В память о Ледовом побоище 1242 года и дружине Александра Невского в деревне Самолва воздвигнут грациозный памятник-мемориал. Не посрамили честь и славу предков и советские воины в августе 1944 года. 80 лет назад в тех же легендарных местах они совершили героическую переправу через воды Тёплого озера. Обеспечили переправу моряки 25-й отдельной бригады речных кораблей капитана третьего ранга Александра Фёдоровича Аржавкина. О подвиге моряков и их памяти эта статья постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного…

Беспрецедентная десантная операция

Ровно 80 лет назад, 16 августа 1944 года, на Псковской земле, на берегах Тёплого озера и реки Желчи, развернулась беспрецедентная по масштабам и дерзости войсковая операция 3-го Прибалтийского фронта. В своих мемуарах бывший командующий Краснознамённым Балтийским флотом адмирал Владимир Трибуц писал, что за месяц с небольшим, с 16 августа по 20 сентября 1944 года, силами 25-й бригады речных кораблей на западный берег Тёплого и Чудского озёр были переправлены 135 тысяч человек, 2 183 орудия и миномётов, 9 100 автомобилей, 13 200 лошадей, 14 600 повозок, 14 тысяч тонн боеприпасов, 67 тысяч тонн продовольствия и других грузов. Такой массовой, героической и успешной переправы через серьёзнейшее водное препятствие с помощью речных кораблей, самоходных тендеров, понтонов и самодельных плавательных средств военная история не знала ни до этих событий, ни после. Моряки 25-й бригады под командованием капитана третьего ранга Александра Фёдоровича Аржавкина обеспечили переправу советских войск, которые в течение десяти дней с ожесточёнными боями продвигались по территории бывшей Эстонской ССР и 25 августа освободили город Тарту.

До какого-то времени, к своему стыду, я почти ничего не знал об этой войсковой операции. Да многие псковичи, наверное, и до сих пор не знают, ведь упоминаний об этой переправе встречается очень мало и следов на Псковской земле почти никаких не осталось – ни в виде мемориалов или памятников, ни в виде экспонатов или документов в местных музеях. Есть один маленький памятник погибшему в тех боях – старшине второй статьи дивизиона тендеров Ф. Г. Светлову в деревне Пнево, да девять краснофлотцев захоронены в братской могиле в деревне Самолва, где на общей стеле упомянуты их имена. Кстати, тендер, которым управлял и командовал Фёдор Светлов, первым пристал к вражескому берегу и успешно высадил десант. При переправе погибли сотни советских солдат и матросов, затонуло более десятка наших кораблей и плавсредств.

Кардинальные изменения в моих познаниях на эту тему произошли шесть лет назад на одной из рыбалок на реке Желче после совершенно случайной встречи с удивительным человеком из гдовской деревни Кола…

Низкий поклон вам, жители деревни Кола

Вот уже два десятка лет мы, рыболовы-любители из Пскова, каждую весну с удовольствием отправляемся в устье реки Желчи за чудской плотвой-красавицей. Когда с правого берега заезжаем, когда с левого, а потому часто бываем и в деревне Кола, самом последнем населённом пункте по течению реки Желчи. Даже знакомыми там обзавелись – и среди коренных жителей, и среди дачников. В том числе познакомились и с хозяевами живописного дома на самом берегу реки с воротами, на которых была яркая и интригующая надпись Deаd fish (мёртвая рыба), а над домом всегда развевался большой пиратский флаг. Романтики – и они, и мы. Но как-то заметили, что флага не стало, да и люди там другие появились – сменились хозяева. И с ними познакомились. Большая и дружная семья Гладких оказалась и приветливой, и гостеприимной, и рыболовной. Много раз мы зимой и весной рыбачили вместе. Игорь Владимирович, глава семейства, оказался и краеведом, и знатоком истории, и сотрудником Центрального военно-морского музея имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, а главное, неравнодушным гражданином и человеком с удивительными организаторскими способностями.

Именно он первым мне поведал о мощнейшей десантной операции, её подготовке и проведении в этих местах. «Там, где вы сегодня лагерем стояли на левом берегу Желчи, была позиция зенитной батареи наших войск. Вдоль всего левого берега Желчи от Ремды и до самого устья было сосредоточено и замаскировано до сотни самых различных плавательных средств, начиная от бронекатеров и заканчивая самодельными плотами. Штаб 25-й бригады речных катеров располагался в деревне Кола», – это то, что рассказал нам Игорь Владимирович при первой же встрече. И при каждом нашем приезде он рассказывал всё больше и больше. Побывав в Коле в очередной раз, было это в конце апреля 2020 года, мы увидели, что на берегу Желчи появился большой поклонный крест.

По инициативе местных жителей на собранные ими средства был сооружён мемориал в память о погибших моряках 25-й бригады речных кораблей. Торжественное открытие прошло 9 мая 2020 года. Пятиметровый крест, изготовленный из сибирской лиственницы Михаилом и Алексеем Семёновыми, стал возвышаться над водами реки Желчи. Здесь же на постаменте и морские атрибуты: штурвал корабля, два якоря с цепями, красный маяк и корабельная рында, над всем комплексом развевается флаг ВМФ СССР. Основные усилия по возведению этого комплекса приложили ветераны Вооружённых сил России полковники запаса отец и сын Владимир Павлович и Игорь Владимирович Гладких и их большая и дружная семья. На благое дело Гладких затратили много сил, времени и собственных средств. Низкий поклон вам за это.

Георгий Победоносец на берегу Желчи

Но на этом знаменитые дачники из деревни Кола не успокоились. Мы продолжали регулярно встречаться с Игорем Гладких, и он каждый раз нам непременно рассказывал очередные новости из истории коловского августа 1944-го. И даже показывал эту историю: «Вот эти останки пулемёта я нашёл на своём участке, эти проржавевшие гильзы – на деревенском пляже». В его коллекции артефактов того героического времени и пулемётный диск, и сапёрная лопатка, и артиллерийские гильзы, и каски, и фляжки, и множество других металлических вещиц, глубоко тронутых временем. Всё это в разные годы находили в гдовской земле и воде Игорь Владимирович и члены его семьи. Ежегодно в Коле 9 мая на празднование Дня Победы семья Гладких устраивает выставку этих экспонатов, устанавливает стенды, большие плакаты и фотографии, рассказывающие о тех тяжёлых днях.

Мемориал и выставку в этот памятный для всей страны день посещают не только жители Колы, но и многие граждане из окрестных деревень.

А в этом году в Коле мы увидели нечто. На живописном пригорке неподалёку от поклонного креста появилась… часовенка: в стиле деревянного русского зодчества, на высоких сваях, с резными наличниками, над лемехом (вид крыши) возвышается купол-маковка, на фасаде подвешены три небольших колокола, над входом – икона святого великомученика Георгия Победоносца. Соблюдены все каноны Русской православной церкви. Табличка слева от входной двери, на ней надпись: «Часовня святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Кола построена в 2024 году к 80-летию подвига моряков 25-й отдельной Краснознамённой бригады речных катеров БКФ на Чудском озере, погибших при проведении десантной операции частей и соединений 3-го Прибалтийского фронта в августе-сентябре 1944 года, с благословения настоятеля храма Петра и Павла иерея Григория Ивасенко усердием, заботой и трудами семьи И. В. Гладких».

Красивая часовня получилась. И место для неё подобающее подобрали: и в сосновом лесу, и на бугорке, и с реки хорошо видна. Сруб покрашен не ярко, но подчёркнуто строго. Резные наличники дополняют и усиливают красоту. С душой построена часовенка.

Книга военной жизни командира 25-й бригады

Но и это ещё не всё. В 2023 году в Санкт-Петербурге выставку ЦВММ «Волжская военная флотилия в Великой Отечественной войне» (боевой путь 25-й бригады начинался на Волге), на которой одним из экспонатов были боевые награды Александра Аржавкина, легендарного комбрига, посетил его внук – Артём Эрнестович Аржавкин. И Артём рассказал, что у него хранятся неопубликованные материалы деда – рукопись на 58 страницах. Документы он передал в музей, где приняли их с огромной благодарностью. И опять Игорь Владимирович проявил инициативу и приложил серьёзные усилия – под его редакцией, в аккурат к юбилейной дате, вышла книга контр-адмирала Александра Фёдоровича Аржавкина «Операция 25-й бригады речных кораблей Краснознамённого Балтийского флота на Чудском озере». Бесценная книга. Это воспоминания с подробными описаниями действий 25-й бригады в 1944 году на Чудском озере не просто от очевидца, а от её командира, непосредственного организатора и главного исполнителя. И я очень горжусь, что одним из первых читателей этих воспоминаний стал я. Книгу с инскриптом Игорь Владимирович Гладких подарил мне пять дней назад. Я её прочитал с большим интересом и удовлетворением – теперь я о десантной операции знаю почти всё. С разрешения издателя, решил и вам, наши уважаемые читатели ПАИ, рассказать о событиях, описанных в этой книге.

Огромное спасибо вам, уважаемая семья Гладких, и низкий поклон за труд, за честь, за веру, за увековечивание памяти погибших моряков 25-й бригады речных катеров в августе 1944 года на Чудском озере.

В лоб не штурмовать!

После освобождения Пскова и Псковской области от немецко-фашистских захватчиков перед командованием Советской армии была поставлена очередная задача по освобождению советской Прибалтики. Главной ударной силой на этом направлении являлся 3-й Прибалтийский фронт. Один из основных ударов был спланирован и осуществлён с Псковской земли, с восточного берега Тёплого озера. Было принято решение не штурмовать в очередной раз в лоб укреплённый оборонительный рубеж «Танненберг» между Чудским озером и Финским заливом, а в обход Чудского озера нанести глубокий охватывающий удар в его тыл через город Тарту. Но и Тарту был серьёзным укрепрайоном, а поэтому был задуман удар и в его тыл через Тёплое озеро. 16 августа 2024 года исполняется ровно 80 лет со дня начала этой беспрецедентной операции Советской армии и Военно-Морского Флота.

Для высадки десанта на западный берег Тёплого озера директивой командующего 3-м Прибалтийским фронтом от 12 августа 1944 года была создана десантная оперативная группа (командующий группой – заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант А. А. Гречкин) в составе 191-й Новгородской Краснознамённой стрелковой дивизии, 128-й Псковской Краснознамённой стрелковой дивизии, артиллерийского полка (705 ИПТАП)), 320-го гвардейского миномётного полка, двух миномётных полков (281 мп и 228 гв. мп без одного дивизиона), двух пулемётно-артиллерийских батальонов, 1-го дивизиона самоходных артиллерийских установок СУ-76 (20 единиц), 159-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона и 5-го полка тяжёлых понтонов и нескольких отдельных специальных частей. Участвующие в операции корабли и катера были объединены в 25-ю отдельную бригаду речных кораблей.

Из озера Ильмень в озеро Чудское

Операция планировалась заранее и скрытно. Дивизион (бригадой он стал чуть позже) речных кораблей под командованием капитана третьего ранга Александра Аржавкина после выполнения боевых задач на озере Ильмень к лету 1944 года был перенаправлен на Чудское озеро в Гдов. Передислокация проходила сначала по водным путям (озеро Ильмень – река Волхов – озеро Ладожское – река Нева) в Ленинград, а оттуда по железной дороге до станции Гдов. Там пришлось проложить дополнительно около двух километров железнодорожных путей непосредственно к месту спуска кораблей на реке Гдовке в деревне Рыбьи Сушки.

Ещё находясь на железнодорожных платформах, первый эшелон бригады получил боевое крещение на Псковской земле и вышел из него победителем, метким пулемётно-пушечным огнём сбив атаковавший их самолёт противника. Через двое суток моряки дивизиона приступили к выполнению боевых задач в акватории Чудского озера, где до сего времени вольготно себя чувствовала довольно крупная группировка немецких кораблей. А ещё через сутки бронекатера дивизиона Аржавкина вступили в бой и одержали первую победу на воде Чудского озера, утопив один немецкий корабль и повредив два, да ещё захватив в плен двух матросов противника. Успех был обеспечен внезапностью и решительностью действий: фашисты совершенно не ожидали встретить в акватории Чудского озера советские военные корабли и приняли их за своих. Вместе с разведчиками 4-го Прибалтийского фронта подчинённые Аржавкина установили точное место расположения немецкого флота, навели туда бомбардировочную авиацию, и основные силы немецкой группировки кораблей на Чудском озере были уничтожены. Остатки немецкого флота на дальнейший ход событий в акватории Чудского озера серьёзного влияния не оказали. Но главной задачей 25-го дивизиона было не патрулирование вод Чудского озера и наблюдение за вражеским западным берегом, а обеспечение высадки десанта на западный берег. Для этого из Гдова дивизион в начале августа под покровом ночи переместился в устье реки Желчи, командный пункт был организован в деревне Кола.

Перед генералами и адмиралами не спасовал

Капитану третьего ранга Александру Аржавкину было приказано имеющимися плавсредствами обеспечить высадку сразу двух стрелковых полков, но расчёты показали, что поднять за один рейс сразу два полка – задача невыполнимая, необходимо усиление. Но в просьбе усиления командующий КБФ контр-адмирал В. Трибиц командиру 25-й бригады отказал. В штабе бригады ещё раз перепроверили все расчёты, но результат остался прежним: можно поднять только один стрелковый батальон и то со значительным перегрузом. Докладывая план высадки десанта в штабе фронта, Аржавкину пришлось доказывать невозможность выполнения задачи лично сначала начальнику морского отдела, потом начальнику штаба фронта, а потом и лично командующему фронтом маршалу Советского Союза Л. А. Говорову. Для этого ему потребовались смелость, решительность и понимание огромной ответственности. И он убедил в правильности расчётов. Не сделай этого командир бригады, предстоящая операция с большой вероятностью закончилась бы совсем с другими итогами. В результате уже через три дня 25-я бригада речных катеров получила большое пополнение плавсредств, состав бригады увеличился в два раза, а по грузоподъёмности – в несколько раз.

Два дня без воздушного прикрытия

Подготовка к десантной операции шла полным ходом: сооружались причалы, скрытно сосредотачивалась техника, боеприпасы, продовольствие, по ночам проходили тренировки в посадке и высадке личного состава, в загрузке и выгрузке техники и грузов. В ночь на 16 августа 1944 года (в 5:20) на западный берег озера был высажен первый эшелон десанта 191-й Новгородской Краснознамённой стрелковой дивизии. Скрытность и внезапность позволили почти без потерь высадить первый эшелон и с ходу захватить плацдарм на западном берегу Тёплого озера.

А вот с переброской второго и последующих эшелонов 16 и 17 августа возникли огромные проблемы. О высадке десанта, естественно, стало известно немецкому командованию, противник к 10:00 разобрался с обстановкой и начал наносить группами по 18–20 самолётов бомбо-штурмовые удары по нашим тендерам и катерам. Авиационного прикрытия у нас не оказалось, хотя в планах операции оно было. Зенитных средств катеров было недостаточно, да и огонь их был малоэффективен. От ударов вражеской авиации бригада несла тяжёлые потери. К вечеру первого дня высадки в строю осталось всего около 30% бригады (например, из 21 тендера только семь оказалось неповреждёнными). К 15:00 была закончена перевозка второго эшелона. Нашей истребительной авиации по-прежнему не было, а авиация немцев наглела всё больше. Только в темноте налёты прекратились. Ночью продолжилась перевозка войск и был организован ремонт вышедших из строя плавсредств. За ночь было отремонтировано и введено в строй несколько тендеров и катеров, которые сразу же включились в боевую работу. На другой день с восходом солнца авиация противника возобновила свои налёты. Бригада несла тяжёлые потери. На КП бригады находился генерал-майор авиации, но на все вопросы и просьбы только разводил руками: «Понимаете, – оправдывался он. – Где-то застряла станция наведения, а где и сам не знаю». Но от этого бригаде и войскам десанта было не легче.

Только за первые дни, с 16 по 19 августа, погибли или пропали без вести 55 офицеров, старшин и краснофлотцев бригады. В полном составе погибли экипажи минных катеров МК-9, МК-5, КМ-27 и КМ-26, сторожевого катера СК-123, бронекатера № 323 и пяти самоходных тендеров.

8 августа появились наши самолёты-истребители и в районе посадки войск была поставлена 45-миллиметровая зенитная батарея. Стало легче.

К утру 19 августа бригада окончила перевозку войск 3-го Прибалтийского фронта на западный берег Тёплого озера. Было перевезено 6 425 человек личного состава, 170 орудий и миномётов, 24 автомашины, 137 лошадей, 312 тонн боеприпасов, 40 тонн прочих грузов. Задача была выполнена.

И нет задач невыполнимых!

С 5 по 19 сентября 1944 года 25-я бригада речных кораблей получила и выполняла новую задачу по перевозке теперь уже войск Ленинградского фронта на западный берег Тёплого озера. Задача была не менее сложная, хотя противник сопротивления на воде и в воздухе почти не оказывал. Сложность заключалась в объёмах и сроках перевозки войск – каждые сутки и только ночью необходимо было переправлять на западный берег по одной стрелковой дивизии из деревни Путьково в район населённого пункта Мехикорма. В сутки моряки делали по 20–25 рейсов. Также было перевезено несколько тысяч лошадей. Доставка живого груза принесла много хлопот, но моряки Александра Аржавкина успешно справились и с такой нестандартной задачей (количество перевезённой техники, вооружения, грузов и личного состава приведено в первой главе статьи).

25-я бригада речных кораблей под командованием капитана третьего ранга Александра Аржавкина выполнила все поставленные перед ней боевые задачи и внесла весомый вклад в освобождение нашими войсками от немецко-фашистских захватчиков Эстонской Советской Социалистической Республики и приблизила победу советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Наша справка:

Самоходный тендер. От английского tender – помощник. Вспомогательные плоскодонные суда имели малую осадку, грузоподъёмность 15 или 25 тонн, экипаж из двух-трёх человек. В период Великой Отечественной войны использовались для перевозки войск, грузов на небольшие расстояния и высадки десантов на необорудованное побережье. На них ставились моторы мощностью 75 лошадиных сил от грузовиков.