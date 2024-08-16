Почему вреден синдром 1 сентября, рассказала псковский психолог

14:36, 16 августа 2024, ПАИ

У многих начало учебного года ассоциируется с тревогами, проблемами и вызывает волнение. Это происходит из-за чрезмерного включения родителей в учебный процесс, констатировала семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Как будто родители обязаны доучить ребёнка всему, чему не научила школа. Тут надо разобраться, почему я как родитель слишком включён в учебный процесс своего ребёнка. Чего я таким образом хочу добиться», – отметила Румия Калинина.

Она также рекомендовала не накручивать себя и ребёнка накануне 1 сентября, стараясь войти в школьный режим в августе. «Дайте своему школьнику отдохнуть в августе. А первого числа он сам подскочит и побежит в школу, чтобы похвастать новым нарядом, портфелем, дневником. Другое дело – что дальше, но тут уже надо разбираться с мотивацией учиться», – отметила психолог.