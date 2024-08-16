Псковский психолог: Если младшеклассник не хочет в школу — это ненормально

14:55, 16 августа 2024, ПАИ

Если ученик начальной школы, говорит, что он не хочет учиться — это ненормально, уверена семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Значит, родителям надо срочно разбираться в причинах этой проблемы или идти к психологу. Скорее всего, это происходит из-за того, что ребёнок не справляется с нагрузкой или учитель плохо объясняет. Такое тоже бывает», - рассказала Румия Калинина.

Специалист напомнила, что для первоклассников в российских школах отменены не только оценки, но и домашние задания. «В школах говорят, что их можно делать «по желанию», но потом ребёнок приходит в класс с несделанным заданием, а учитель его прессует. Вот такое добровольно-принудительное задание получается», - констатировала психолог.

У подростков нежелание ходить в школу – скорее норма. «Они начинают задаваться вопросом «зачем». И вот как раз в средней школе нужна дифференциация – распределение по тому, кому какие предмет нужны и важны, интересны», - отметила Румия Калинина.