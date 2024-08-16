Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Психолог из Пскова: Будущую профессию чаще выбирают не в школе, а на кружках

Будущую профессию чаще выбирают не в школе, а на кружках, констатировала семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Пусть ребёнок больше пробует разных хобби за пределами школы. Но только не надо заставлять ходить на футбол или в музыкалку, если через пару месяцев хождения туда он больше не хочет. Это нормально. Пусть ищет себя дальше, пусть посмотрит, пощупает и поймёт», – призвала психолог, отметив, что профессия зачастую вырастает из любимого хобби.

Румия Калинина отметила, что иногда достаточно не музыкальной школы, а просто хорошего учителя игры непосредственно на инструменте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 августа 2024

Около 80% образовательных учреждений в Псковской области готовы к новому учебному году
16 августа 2024

О психологической подготовке детей и родителей к новому учебному году говорили в программе «Анамнез». Главное
16 августа 2024

Псковский облсовпроф и Общественная палата региона подписали предвыборное соглашение
16 августа 2024

Как вести себя в родительском чате, объяснила псковичам психолог
16 августа 2024

Псковский психолог: Задача начальной школы – не научить читать и писать, а научить учиться
16 августа 2024

Количество нагрузки надо дозировать в зависимости от состояния ребёнка – псковский психолог
16 августа 2024

Психолог из Пскова: Будущую профессию чаще выбирают не в школе, а на кружках
16 августа 2024

Развитие агро- и гастротуризма обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...