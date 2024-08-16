Психолог из Пскова: Будущую профессию чаще выбирают не в школе, а на кружках
Будущую профессию чаще выбирают не в школе, а на кружках, констатировала семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.
«Пусть ребёнок больше пробует разных хобби за пределами школы. Но только не надо заставлять ходить на футбол или в музыкалку, если через пару месяцев хождения туда он больше не хочет. Это нормально. Пусть ищет себя дальше, пусть посмотрит, пощупает и поймёт», – призвала психолог, отметив, что профессия зачастую вырастает из любимого хобби.
Румия Калинина отметила, что иногда достаточно не музыкальной школы, а просто хорошего учителя игры непосредственно на инструменте.
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