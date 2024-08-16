Количество нагрузки надо дозировать в зависимости от состояния ребёнка – псковский психолог
Количество нагрузки надо дозировать в зависимости от состояния ребёнка, рекомендовала семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.
«Ребёнок должен чем-то заниматься вне школы, но не надо наваливать на него всё и сразу. Причём в первом классе не надо никаких кружков, а уже потом двух вполне достаточно. Больше не надо», – уверена психолог.
Однако, по её словам, кому-то из детей и с пятью кружками легко и просто. «Единого рецепта на всех нет, смотрите на своего ребёнка, ориентируйтесь на него», –предупредила специалист.
«Но есть и такие, кому ничего неинтересно кроме прогулок с друзьями и бестолкового зависания в телефоне. Вот это проблема. В 12-13 лет вытащить ребёнка из телефона в офлайн ещё не поздно, а вот в 15 лет работать с этим уже очень сложно», – добавила Румия Калинина.
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