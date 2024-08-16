Псковский психолог: Задача начальной школы – не научить читать и писать, а научить учиться

15:45, 16 августа 2024, ПАИ

Задача начальной школы – не научить читать и писать, а научить учиться организовывать своё время, выполнять задания, искать ответы на вопросы, напомнила семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«У ребёнка надо сформировать определённый стереотип поведения: пришёл из школы, отдохнул, потом сел за уроки, потом побегал, попрыгал, занялся своими делами. Кому-то это даётся быстро, кому-то – медленнее», – предупредила специалист.

«Если ребёнок постоянно отвлекается, это означает, что ему тяжело, он не справляется. Надо понять, что именно ему сложно. И конечно не надо допускать того, чтобы на домашние задания в начальной школе уходило по четыре часа», – отметила Румия Калинина.

Специалист добавила, что после уроков обязательно должно происходить что-то интересное и лучше, чтобы это время было проведено с родителями. «Родители не должны быть источником постоянного негатива. В этом случае ребёнок поймёт, зачем ему нужно быстро делать уроки», – пояснила психолог.