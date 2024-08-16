Семейный психолог Румия Калинина станет гостьей программы «Анамнез»

12:48, 16 августа 2024, ПАИ

Семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина станет гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 августа, в 14:00.

Почему дети и родители начинают испытывать стресс перед началом учебного года? Каким образом безболезненно войти в учебный ритм и какая роль здесь отводится родителям? Как детей замотивировать на учёбу?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».