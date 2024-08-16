Как вести себя в родительском чате, объяснила псковичам психолог

16:11, 16 августа 2024, ПАИ

Как вести себя в родительском чате, объяснила псковичам семейный психолог, психотерапевт Румия Калинина в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Если я хочу знать только школьные новости, я должна читать только то, что пишет учитель, а все дебаты между участниками чата – их проблемы. Потому что кто-то там от скуки ссорится, кто-то от одиночества. А вступать в дискуссии и пытаться всех переубедить вряд ли получится», – предупредила специалист.

Психолог рекомендовала соблюдать цифровую гигиену. «Для кого-то вполне нормально обзываться и ссориться, а у вас может быть другая ментальность и уровень образования. Ну а если совсем невмоготу, то можно и из чата выйти вовсе», – отметила Румия Калинина.