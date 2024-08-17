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Спорт

Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове

Открытый кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит на Золотой набережной в Пскове сегодня, 17 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Кубок Пскова по армрестлингу имени Александра Невского проходит в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

В соревнованиях принимают участие атлеты старше 14 лет. Девушки соревнуются в абсолютной весовой категории, юниоры выступают в весе до 70, 80, свыше 80 килограммов и в абсолютной категории. Мужчины борются за медали в весовых категориях до 75, до 85, до 95 килограммов и в абсолюте.

Призёров соревнований в своих категориях наградят грамотами, а призёры абсолютного зачёта дополнительно получат медали от Федерации армрестлинга Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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