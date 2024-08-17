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Общество

Публикуем программу праздничных мероприятий ко Дню города Великие Луки

В этом году Великие Луки отмечают 858-ю годовщину со дня первого упоминания города в летописях. Праздничные мероприятия пройдут 24 августа. Публикуем афишу праздничных мероприятий, которые пройдут в этот день.

Афишу предоставили в администрации Великих Лук

На острове Дятлинка в 9:00 начнётся фестиваль «Семейная рыбалка», а в 10:00 стартуют спортивные соревнования.

Церемония открытия Дня города «Великолукский благовест» состоится в 11:00 на площади Вознесения.

В Луки Парке с 11:00 до 16:00 пройдёт летний лагерь стартапов. В это время, в 12:00, в сквере имени А. С. Пушкина будет книжный фестиваль для семейного чтения «Встречи на родине М. И. Семевского» и праздничная программа «Всё начинается с семьи».

В 12:15 на площади Ленина пройдёт возложение цветов к стеле «Город воинской славы».

В парке «Петровский» запланирован ряд праздничных мероприятий. В 14:00 состоится открытие фестиваля «Великолукский ранет». C 12:00 по 20:00 для гостей фестиваля будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Также на фестивале будут организованы фотозоны, мастер-классы, различные интерактивные площадки, книжная аллея, гастрономическая площадка «Сладких яблок аромат» и танцевальная площадка «Танцы разных поколений».

На летней эстраде в 14:30 начнётся концертная программа «Семья – опора, семья – основа». В 17:30 – концерт с участием творческих коллективов «Любимый сердцу город».

Завершится празднование Дня города музыкальной шоу-программой на площади Ленина, начало в 21:00. В это время на площади Матросова пройдёт феерия аэростатов.

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