Объём госзакупок жилья для сирот вырос до 78,7 млрд рублей

13:55, 18 августа 2024, ПАИ

Объём государственных закупок жилья для сирот вырос до 78,7 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта «Контур.Закупок» Василия Данильчика.

По его словам, это связано с удорожанием недвижимости в стране. Средняя цена одной закупки увеличилась до 3,29 миллиона рублей.

Эксперт также отметил, что государственные заказчики до конца года планируют провести еще 2,2 тысячи тендеров. Их общая стоимость составит 24,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что 68 квартир передадут детям-сиротам в Пскове. В 2025 году для граждан этой категории планируется закупить ещё 45 квартир.