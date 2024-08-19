Капитальный ремонт двух псковских школ завершится к 1 сентября

09:52, 19 августа 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале рассказал о поездке в школы №2 и №23, где сейчас идёт капремонт.

По его словам, «подрядчики демонстрируют отличные результаты и работа ведется активно».

В школе №2 завершаются работы по ремонту спортивного и актового залов, а также гардеробной. Уже завершен монтаж потолков и освещения, подготовка к реставрации облицовки здания близится к завершению. На полпути находятся поставки новых парт и стульев, а стены готовятся к покраске.

В школе №23 завершается отделка раздевалок в спортивном зале, выполнена проводка, во всех коридорах уложена новая плитка. Также установлены входные двери в учебные кабинеты, оборудование для столовой уже доставлено. Коридоры и гардеробные готовы. К 1 сентября планируется завершить строительство корпуса «Б», столовой, библиотеки и всех холлов.

«Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы к 1 сентября наши дети могли начать учебный год в комфортабельных, чистых и ухоженных школах. Уверен, что ребята оценят новую обстановку и будут довольны результатом», – заключил глава Пскова.