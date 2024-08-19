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Общество

Систему для раннего выявления расщепления позвоночника разработали в России

Нейросетевой алгоритм, который позволит выявить расщепление позвоночника на ранних стадиях развития плода, создали специалисты «Яндекса» и исследователи из НМИЦ имени Кулакова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекс образования».

Учёные НМИЦ имени Кулакова проанализировали шесть тысяч изображений УЗИ беременных, разметили их особым образом и использовали для обучения системы ИИ, которую разработали специалисты «Яндекса». Исследователи использовали несколько нейросетей, некоторые из которых отвечали за поиск участка изображения, который важен для выявления расщепления позвоночника. Другие оценивали качество изображения и обнаружение характерных признаков развития патологии при анализе снимков с разных ракурсов.

Система ИИ позволит ускоренно диагностировать и корректировать дефект с максимальной высокой вероятностью успеха ещё до рождения ребёнка. Обычно этот дефект обнаруживается только на втором триместре, что может быть поздно для принятия решения о внутриутробной операции.

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