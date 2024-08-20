Заместитель губернатора Нинель Салагаева станет гостьей «Оглавления»

12:39, 20 августа 2024, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

Как региону удаётся сохранить устойчивые темпы экономического развития? Как глобальный инвестиционный климат и новые риски сказываются на инвестпроектах в Псковской области? Какие новые проекты стартуют в регионе? Как изменилось взаимодействие с Минпромторгом? На какую поддержку может рассчитывать малый и средний бизнес?

Об этом с вице-губернатором поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция из студии будет доступна на сайте ПАИ и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».