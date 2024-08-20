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Экономика

Псковская область заняла первое место на Северо-Западе по индексу промышленного производства

Псковская область заняла первое место среди регионов Северо-Запада РФ по индексу промышленного производства в первом полугодии 2024 года, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

Нинель Салагаева. Фото: ПАИ

«Экономика Псковской области продолжает адаптироваться к тем условиям, которые были за последние годы: это и ковид, и санкции, и изменение логистических схем, и удорожание процентных кредитных ставок продолжается. Есть свои плюсы, есть минусы. Плюсы, безусловно, в том, что импортозамещение продолжает действовать, рынок открыт, многие ниши до сих пор не заполнены», – сообщила гостья радиоэфира.

Экономика Псковской области, по словам вице-губернатора, в прошлом году и первом полугодии текущего года показывает хорошие результаты и по Северо-Западу в том числе. Также есть ряд направлений, по которым средний индекс в Псковской области превышает среднероссийские показатели, подчеркнула гостья радиоэфира.

«По первому полугодию этого года Псковская область по экономике заняла первое место по индексу промышленного производства в целом, по индексу промышленного производства в отраслях, связанных с обеспечением электрической энергии, газом, паром, связанных с водоснабжением. <…> Соответственно, мы понимаем, что действительно промышленность растёт, экономика растёт», – сообщила Нинель Салагаева.

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