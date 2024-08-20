Перспективные ниши для бизнеса в Псковской области перечислила вице-губернатор региона

15:49, 20 августа 2024, ПАИ

В Псковской области большое количество перспективных ниш для развития бизнеса, в частности, для фармацевтической отрасли, косметологии, IT-производства, отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

«Есть огромное число ниш. Например, фармотрасль, которой есть куда расти, у ее есть большой потенциал в регионе. В «Моглино» есть два резидента, работающих в этой сфере. Один резидент работает с прошлого года. Они уже производят продукцию в отрасли фарммедицины. Второй резидент, по проекту которого буквально недавно прошёл экспертный совет. Они уже приступили к проектированию нового завода», – рассказала Нинель Салагаева.

В регионе также до сих пор свободны ниши в туристической и IT-сфере, отметила Нинель Салагаева добавив, что развитие бизнеса в этом направлении имеет колоссальный потенциал. «Отрасль косметологии тоже не занята. У нас здесь производители: пока они ещё занимают нишу малого и среднего бизнеса. Но потенциал так или иначе есть», – отметила Нинель Салагаева.

«В Псковской области очень активный бизнес. Взаимодействие между государством и бизнесом еще больше углубляется с каждым годом. Бизнес стал больше доверять власти», – подчеркнула вице-губернатор.