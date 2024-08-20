Ученье – свет: августовский педсовет в Пскове

В преддверии нового учебного года в Пскове начало работу августовское областное педагогическое совещание. На педсовет собрались представители региональной власти, федеральные и региональные эксперты, учителя и другие специалисты. В ходе педсовета были подняты вопросы, касающиеся развития системы образования в регионе. Также губернатор Михаил Ведерников наградил работников сферы образования Псковской области региональными наградами. Наблюдала за происходящим фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.