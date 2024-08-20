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Экономика

Работу Фонда инвестразвития Псковской области оценила вице-губернатор

Некоторые инвесторы стали «злоупотреблять» хорошей работой Фонда инвестиционного развития Псковской области, отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

Фото: ПАИ

По состоянию на 1 января 2024 года в фонде на сопровождении находилось 28 инвестиционных проектов на общую сумму 12,5 миллиарда, рассказала гостья радиоэфира. В этом году уже за первые полгода дополнительно в фонде на сопровождении появилось 14. «То есть 50% от того, что было на начало года, приросло ещё за первые полгода 2024 года на общую сумму 8,5 миллиарда», – уточнила Нинель Салагаева.

«Мы замечаем с коллегами, с моим экономическим блоком, что у нас даже есть инвесторы, которые стали немножко «злоупотреблять» тем, что у нас так хорошо стал работать фонд. Они приходят туда со своими инвестиционными проектами, которые они, в принципе, могли бы и без сопровождения и поддержки реализовать», – отметила вице-губернатор. С приходом нового руководителя Екатерины Ершовой фонд перестроил работу и ведет её эффективно, считает она.

В Фонде инвестиционного развития Псковской области, согласно действующим нормативам, очень низкий порог инвестиций, напомнила Нинель Салагаева. «У нас это 50 миллионов. Мы знаем, что в соседних регионах этот порог в три, в пять раз выше. Но для чего это было сделано? Во-первых, мы не очень большой регион, и у нас нет миллиардных инвесторов, которые в очереди стоят. Плюс проекты, например, в сфере туризма – они не такие ёмкие по деньгам, это может быть какая-то локация: банные комплексы, например, там 50 миллионов, ресторан. Нам такие проекты нужны. И мы понимаем, что этим проектам нужно помогать. Поэтому, собственно, и были созданы такие условия. Мы задумываемся о том, чтобы их пересмотреть и, может быть, с изменением и улучшением экономической ситуации в следующем году, возможно, мы эту планку повысим», – подчеркнула Нинель Салагаева.

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