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Общество

Запуск авиасообщения с Мурманском прорабатывается в правительстве Псковской области

Запуск авиасообщения между Псковом и Мурманском рассматривают в правительстве Псковской области, сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 20 августа.

Фото: ПАИ

«Ту программу [авиаперевозок - ПАИ], которая у нас была на этот год, мы сохранили в полном объёме. В следующем году будут те же направления. Дополнительно появится ещё одно. В этом году у нас география: Москва, Сочи, Минеральные Воды, Калининград. Совсем недавно пявилась Махачкала», – напомнила Нинель Салагаева. Сейчас активно прорабатывается вопрос запуска рейса на Мурманск. Есть потенциальный авиаперевозчик.

«Хотелось бы, чтобы было хотя бы два рейса в неделю. Это уже будет достаточно комфортно, чтобы можно было не на неделю улетать или возвращаться, например, через Санкт-Петербург или какой-то другой город, а чтобы можно было прямым рейсом вернуться», – отметила заместитель губернатора.

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