Почему на некоторых улицах Пскова не горят фонари, объяснил Борис Елкин

10:04, 21 августа 2024, ПАИ

Завершено устройство наружного освещения на улице Снятной, круговом перекрестке улиц Доставалова и Шестака, а также на пересечении улиц Гражданской и Спортивной в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин







«Все ваши обращения по поводу света на набережной, Октябрьском проспекте, улице Вокзальной вижу. По этим адресам освещение отсутствует из-за повреждения кабелей Россетей. Заявки на восстановление линий в компанию направлены. Обещали оперативно исправить. Держу этот вопрос на контроле», – уточнил Борис Елкин.