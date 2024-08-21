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Общество

Почему на некоторых улицах Пскова не горят фонари, объяснил Борис Елкин

Завершено устройство наружного освещения на улице Снятной, круговом перекрестке улиц Доставалова и Шестака, а также на пересечении улиц Гражданской и Спортивной в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

  • Освещение в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Освещение в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Освещение в Пскове
    Фото: Борис Елкин
  • Освещение в Пскове
    Фото: Борис Елкин

«Все ваши обращения по поводу света на набережной, Октябрьском проспекте, улице Вокзальной вижу. По этим адресам освещение отсутствует из-за повреждения кабелей Россетей. Заявки на восстановление линий в компанию направлены. Обещали оперативно исправить. Держу этот вопрос на контроле», – уточнил Борис Елкин.

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